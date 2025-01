Stellwerk in Gerlenhofen defekt: Kein Zugverkehr zwischen Senden und Ulm

Auf der Bahnstrecke zwischen Senden und Ulm ist am Mittwochnachmittag zeitweise kein Zug mehr gefahren. Grund war eine Reparatur an einem Stellwerk in Gerlenhofen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilt, ließ sich ein Hebel für die Fahrstrecke nicht mehr bewegen. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Betroffen waren die Linien RS7, RS71 und RE75. Züge aus Memmingen und Weißenhorn wendeten in Senden. Zwischen dem Ulmer Hauptbahnhof und Senden war bis circa 15 Uhr kein Zugverkehr möglich. Gemeldet wurde das Problem wohl gegen kurz vor 13 Uhr. Reisende mussten auch nach der Reparatur des Stellwerks mit Verzögerungen von bis zu 90 Minuten und kurzfristigen Zugausfällen auf der Illertalbahn rechnen. (krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.