Streit in Gemeinschaftsunterkunft eskaliert gewaltig: Kind wird gewürgt

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Neu-Ulm ist am vergangenen Freitag ein Streit zwischen zwei Pärchen gewaltig eskaliert. Auch zwei Kinder wurden dabei verletzt und kamen in Krankenhäuser.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, war es gegen 21.10 Uhr zu einer zunächst verbalen Streitigkeit zwischen zwei Frauen gekommen. Die 24 und 38 Jahre alten Damen sollen sich dann aber auch gegenseitig geschlagen und gebissen haben.

Daraufhin hätten sich ihre jeweiligen Männer eingemischt. Ein 26-Jähriger soll mit einem Stein gegen den Kopf eines 29-Jährigen geschlagen und ihn mit Pfefferspray besprüht haben. Danach habe er mit einem Messer in den Unterarm des 29-Jährigen gestochen.

Während der Auseinandersetzung waren laut Polizei auch Kinder eines Pärchens. Diese seien durch das Pfefferspray leicht verletzt worden, heißt es. Ein 11-Jähriger sei zudem von dem 26-Jährigen gewürgt worden. Beide Kinder kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Kliniken. Die Männer sowie die beiden Frauen hätten sich nicht weiter in ärztliche Behandlung begeben müssen, auch sie wurden aber leicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Gegen die Beteiligten leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (AZ)