Stromausfall in Pfuhl: Mehr als tausend Haushalte betroffen

Um 21.11 Uhr gingen für Viele in Pfuhl die Lichter aus: Am Mittwochabend kam es zu einem Stromausfall, der eine gute Stunde dauerte. Laut Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) waren knapp 1050 Haushalte betroffen.

Um 22.14 Uhr wurden die Haushalte laut SWU wieder mit Strom versorgt. Da das Stromnetz ringförmig aufgebaut ist, konnten sie aus der anderen Richtung versorgt werden, sagt SWU-Sprecher Sebastian Koch. Laut Störungsmeldung im Internet waren auch Haushalte in Burlafingen und Offenhausen betroffen.

„Aller Wahrscheinlichkeit nach war die Ursache des Stromausfalls ein Kabelschaden ohne Fremdeinwirkung“, erklärt er. Es sei also etwa kein Bagger gewesen, der das Kabel beschädigt hat. Nun sei man dabei, den Schaden an der Leitung im Boden ausfindig zu machen, erklärt er gegen Mittag.

Man saniere das riesige Leitungsnetz kontinuierlich, dennoch komme es immer wieder mal vor, dass etwas im Boden bricht, „zum Beispiel durch Materialermüdung, wenn ein Kabel schon älter ist“. Je nach Wetterlage könne es zudem zu Veränderungen im Boden kommen, wodurch die Kabel Schaden nehmen können.

Um die schadhafte Stelle zu finden, die zum Stromausfall in Pfuhl geführt hat, wird die Strecke, wo die Leitung im Boden verläuft, mit Messgeräten entlanggelaufen beziehungsweise -gefahren, erklärt der SWU-Sprecher. Sobald die Stelle gefunden ist, wird sie aufgegraben und das Kabel repariert. „Die Bürger kriegen davon nichts mit“, betont Sebastian Koch.