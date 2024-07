Topf mit Eiern löst Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm aus

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Eiern hat am Donnerstag für einen Feuerwehreinsatz in der Neu-Ulmer Bradleystraße geführt. Am Nachmittag war in einem dortigen Mehrfamilienhaus eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Vor Ort stellten Polizei und Feuerwehr deutlichen Brandgeruch fest. Nachdem die betreffende Wohnung ausfindig gemacht wurde, verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zu dieser. In der Wohnung fanden die Einsatzkräfte einen Topf mit Eiern auf dem angelassenen Herd, den der Wohnungsinhaber wohl vergessen hatte.

Es kam zu keinem offenen Feuer. Auch wurde niemand verletzt und es kam zu keinem Sachschaden. Gegen den Wohnungsinhaber leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Neben der Polizei waren 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, der Rettungsdienst und ein Notarzt im Einsatz. (AZ)