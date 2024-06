Trickdieb täuscht Autopanne vor, um Geld zu stehlen

In der Industriestraße in Neu-Ulm wird ein Mann von einem Unbekannten um Hilfe gebeten. Kurz darauf bemerkt er, dass ihm Geld aus der Tasche gezogen wurde.

Opfer eines Trickdiebs ist ein Mann am Mittwochabend in der Industriestraße in Neu-Ulm geworden. Er kam gegen 21.15 Uhr aus einem Sportheim, als ihn ein Unbekannter ansprach und vorgab, eine Abschleppstange für sein verunfalltes Auto zu benötigen. Der Täter demonstrierte laut Polizei am Gürtel des Mannes, wie ein Auto mit einer Stange gezogen wird. Danach rannte er plötzlich in Richtung Reuttier Straße und stieg dort in einen schwarzen Wagen.

Trickdiebstahl: Die Polizei Neu-Ulm bittet um Hinweise von Zeugen

Erst jetzt bemerkte der Mann, dass sein Bargeld in seiner Hosentasche fehlte. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizei zu melden. (AZ)