TÜV vergessen: Stadt Neu-Ulm muss Bühne für Tausende Euro extern ausleihen

2019 feierte die Stadt Neu-Ulm ihr großes 150-jähriges Jubiläum: Sechs Monate lang gab es rund 60 von der Stadt und von Bürgern organisierte Projekte und Veranstaltungen, darunter kleine und große Events aus den unterschiedlichsten Bereichen. Um die Feierlichkeiten gut „über die Bühne“ zu bringen, wurde unter anderem eigens eine Bühne angeschafft. Jene Bühne kommt seither auch bei anderen Festivitäten zum Einsatz. Zum Beispiel beim Stadtfest oder bei Dorffesten wie in Burlafingen oder Pfuhl.

Doch gerade bei jenen drei genannten Events kam diese 2019 angeschaffte Bühne kürzlich nicht mehr zum Einsatz, wie eine Sprecherin der Stadt Neu-Ulm auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt. In Kreisen von Festveranstaltern sorgte die Begründung dafür jüngst für Kopfschütteln: Ihnen sei mitgeteilt worden, dass man vergessen habe, die TÜV-Prüfung zu erneuern.

Bühne der Stadt Neu-Ulm wurde 2022 und 2023 ohne TÜV-Prüfung verwendet

Die Stadtsprecherin bestätigt auch das. Gültig sei die TÜV-Prüfung lediglich bis 2021 gewesen. Für Feste, die in den Jahren 2022 und 2023 stattfanden, wurde demnach eine nicht TÜV-geprüfte Bühne aufgebaut und verwendet. Aus dem Neu-Ulmer Rathaus heißt es dazu: Die Bühne wurde „selbstverständlich nach jedem Aufbau durch den Baubetriebshof abgenommen“.

Dass die TÜV-Prüfung erneuert werden muss, sei „erst kürzlich“ festgestellt worden. Die Terminfindung bei einem entsprechenden Prüfer habe sich „schwierig“ gestaltet. Damit Vereine ihre Feste aber wie gewohnt abhalten können, wurde zwischenzeitlich eine Ersatzbühne geliehen, so die Sprecherin. Im Fall des Pfuhler Dorffestes am vergangenen Wochenende erfolgte das beispielsweise bei einer Firma in Westhausen zwischen Aalen und Ellwangen.

Kostenpunkt für die ausgeliehene Bühne liegt bei 6000 Euro

Ein Mitarbeiter der Stadt fuhr jeweils auf die Ostalb, um die Bühne abzuholen und zurückzubringen. Um die 70 Kilometer beträgt die einfache Strecke von Neu-Ulm aus. Der Kostenpunkt für die Ausleihe für die drei Veranstaltungen (Stadtfest, Dorffeste in Pfuhl und Burlafingen) lag laut Stadt bei 6000 Euro, also 2000 Euro für jedes Event. Die Kosten für eine TÜV-Prüfung beziffert die Stadt auf circa 400 Euro, wenngleich die finalen Kosten erst danach feststehen. Am kommenden Freitag soll die Prüfung erfolgen. „Bestenfalls“, heißt es aus dem Rathaus, müsse danach keine Bühne mehr ausgeliehen werden.