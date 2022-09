Das Kinofest in der Region soll Menschen für Filmtheater begeistern

Mit dem bundesweiten Kinofest wollen die Lichtspielhäuser das Publikum fürs Kino begeistern. Neben günstigen Eintrittspreisen gibt es auch besondere Aktionen.

Mit Kinopreisen wie zu D-Mark-Zeiten wollen Kinobetreiber das Publikum am kommenden Wochenende zu ihren Filmvorführungen locken. Erstmals findet das deutschlandweite Kinofest statt. Nur fünf Euro kosten die Tickets am Samstag, 10. und Sonntag, 11. September. Dazu gibt es besondere Angebote - vom Star Trek-Klassiker bis zu den neuesten Streifen.

Roman Sailer ist Geschäftsführer des Dietrich-Theaters in Neu-Ulm. Zu seiner Firma gehören auch die Ulmer Arthouse-Kinos Lichtburg, Obscura und Mephisto. Er sieht im Kinofest eine vielversprechende Möglichkeit, Menschen für das Filmtheater zu begeistern. Er will eine große Einladung aussprechen, an Stammgäste und Neulinge, das Angebot wahrzunehmen. Wenngleich die Idee zu dem Aktionswochenende nicht wegen der Corona-Pandemie entstanden ist, biete es den Menschen nun eine Chance, Kino neu zu entdecken. Denn unter den Lockdowns und Zugangsbeschränkungen hat auch die Kinobranche gelitten.

Streaming hat dem Kino noch nicht den Rang abgelaufen

Dass Streamingdienste dem Kino aber dauerhaft den Rang ablaufen könnten, daran glaubt Sailer nicht. "Das Kino hat deutlich besser abgeschnitten, als es Anfang 2020 prophezeit wurde", sagt er. Streaming sei inzwischen nichts Neues mehr, Plattformen wie Netflix oder Amazon Prime seien inzwischen einfach weitere Anbieter am Filmmarkt. Dazu komme laut Sailer, dass auch die großen Produktionsfirmen gelernt hätten, dass die Vermarktung neuer Filme im Kino immer noch das meiste Geld einspiele und somit entscheidend für den kommerziellen Erfolg sei.

Zum Kinofest will Sailer nun nicht nur mit günstigen Preisen locken, sondern mit einigen Sonderaktionen. Der jüngste Spider Man-Streifen "No way home" ist beispielsweise in der "More Fun Stuff Version" zu sehen. Was sich hinter dieser Beschreibung verbirgt: "Früher hieß das Extended Edition oder Directors Cut", erklärt der Kinochef. Der Film läuft Samstag (20:45 Uhr) und Sonntag (19:45). Top Gun wird im Double zu sehen sein, erst der Klassiker von 1986, dann die Fortsetzung, die im Mai in die deutschen Kinos kam. Für Kinder gibt es am Sonntag, 11 Uhr, "Der kleine Rabe Socke - Suche nach dem verlorenen Schatz" unter dem Motto "Mein erster Kinobesuch" zu sehen. Zudem, das betont Sailer, gelten die günstigen Eintrittspreise tatsächlich für alle Filme, auch mit Überlänge oder solche, die in besonderer technischer Ausstattung wie Dolby Atmos oder in Sälen mit beweglichen Sitzen gezeigt werden.

Energiefresser Kino: Dietrich-Theater spart schon immer Strom

Während sich viele Einrichtungen mit Blick auf den kommenden Winter Gedanken um das Energiesparen machen, sei das für seine Kinos kein neues Thema, erklärt Sailer. Natürlich verbrauche ein Kino viel Energie - die Leinwand braucht viel Licht, die Tontechnik braucht ebenfalls Strom, die Kinosäle müssen beheizt oder gekühlt werden -, aber man versuche schon immer, den Verbrauch gering zu halten. Alle technischen Anlagen werden auf dem neuesten Stand gehalten, zudem betreibe das Unternehmen PV- und Windkraftanlagen, so der Kinochef.

Auch das Ulmer Kino Xinedome beteiligt sich am Kinofest und zeigt seine Filme zum Eintrittspreis von fünf Euro.

Info: Das vollständige Programm gibt es unter dietrich-theater.de, arthaus-kinos-ulm.de und xinedome.de.