Neu-Ulm/Ulm

vor 34 Min.

Nachfolger für Geydan-Gnamm: Metzgerei Zeeb aus Reutlingen übernimmt

Plus Ende Oktober stellt die Metzgerei Geydan-Gnamm den Betrieb in Ulm und Neu-Ulm ein. Doch an den Standorten geht es danach trotzdem weiter. Es gibt eine Nachfolger-Metzgerei.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Für viele war die Nachricht vor wenigen Wochen ein überraschender Paukenschlag: Nach 55 Jahren stellt die Metzgerei Geydan-Gnamm ihre Betriebe in Ulm und Neu-Ulm Ende Oktober komplett ein. Doch jetzt stellt sich heraus: An den Standorten geht es weiter. Nachdem die Beschäftigten am Donnerstag informiert wurden, teilt Petra Gnamm nun am Dienstag der Presse mit: Die Filialen in Ulm und Neu-Ulm werden von der Metzgerei Oskar Zeeb mit Sitz in Reutlingen als neuer Pächter übernommen.

"Wir freuen uns, dass ein engagierter Handwerksmetzger das Rennen unter den Pacht-Bewerbern gemacht hat", so Gnamm in einer schriftlichen Mitteilung. Beide Ladengeschäfte in der Neu-Ulmer Ludwigstraße (Stammhaus inklusive Tagesrestaurant) sowie die Filiale in der Ulmer Platzgasse werden ab November 2023 fortgeführt. Zeeb betreibe demnach bereits mehrere Filialen im Raum Reutlingen/Tübingen/Stuttgart. Auf der Firmenwebseite werden insgesamt 26 Standorte aufgeführt. Laut Gnamm wolle das Unternehmen "ihr Filialnetz gerne in den Großraum Ulm/Neu-Ulm ausweiten".

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen