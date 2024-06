Nicht nur für Ulm und Neu-Ulm ist nach dem Hochwasser vor dem Hochwasser

Plus 70 Zentimeter fehlten bis zur Überflutung der Doppelstadt. Glück sei dafür nicht der Ausschlag gewesen, sondern Vorsorge. Trotzdem beginnt jetzt die Diskussion.

Die Doppelstadt kam glimpflich davon. Entgegen ersten Prognosen wurde die Hochwasserrekordmarke des Donauwassers von fünf Metern und 71 Zentimeter nicht überschritten. Ulm und Neu-Ulm hatten 70 Zentimeter Luft. Nun wird die Debatte losgehen, was ist, wenn das Wasser das nächste Mal doch noch höher steigt?

Die Problematik des Hochwasserschutzes bringt der Ulmer Branddirektor Adrian Röhrle bei einer Pressekonferenz zur Hochwasserlage in den Städten Ulm und Neu-Ulm auf den Punkt: "Vielen Dank für den Scheitel, den Du mir geschickt hast." Diese Worte habe ihm ein Feuerwehrkollege aus Ingolstadt übermittelt, mit dem Röhrle die Ausbildung absolvierte. In der scherzhaften Nachricht liege ein Fünkchen Wahrheit: Denn je höher Ulm und Neu-Ulm ihre Hochwasserschutzbauten errichten, umso schneller und höher erreicht das Donauwasser flussabwärts gelegene Gebiete - wie etwa Ingolstadt.