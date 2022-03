Neu-Ulm/Ulm

vor 50 Min.

Orsay macht Läden in Ulm und Neu-Ulm dicht

Alles muss raus: Orsay in der Glacis-Galerie macht zu.

Plus Die Insolvenz eines weiteren Textilanbieters reißt eine Lücke in die Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Doch der Centermanager ist zuversichtlich - und nennt neue Mieter.

Von Oliver Helmstädter

"Alles muss raus" steht in großen Buchstaben auf den Schaufenstern von Orsay in der Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Der Textil-Filialist aus Willstätt befindet sich im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Als Grund wird vom Unternehmen die Pandemie angegeben. Die Orsay GmbH hat nach Aussage von Centermanager Torsten Keller keinen Käufer gefunden und schließt Filialen.

