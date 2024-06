Neu-Ulm

vor 18 Min.

Ulmkreativ eine Kreativ- & Bastelmesse in der Neu-Ulmer Arena

Originelle Ideen, neue Kreativtechniken, vielfältige Workshops und Bastelmaterial ist auf der Kreativmesse in Neu-Ulm geplant.

Am 29. und 30. Juni findet die Messe UlmKreativ in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm statt. Das ist zu erwarten.

Zahlreiche Aussteller präsentieren auf der Messe ihre Produkte, Ideen und Materialien. Egal ob engagierter Bastler oder ambitionierter Hobbykünstler, Häkeln, Stricken oder Nähen, Malen, Formen, Färben, Quilten oder Filzen, ob Glas-, Papier- oder Perlenkünstler, auf der Kreativmesse finden Kreative das richtige Angebot. Öffnungszeiten von Ulmkreativ in der Neu-Ulmer Arena Ein Rahmenprogramm mit verschiedenen Workshops bietet außerdem die Möglichkeit zum Mitmachen und zeigt kreative Ideen und viele Neuheiten. Die Themen reichen von "Gestalte einen Getränkebecher* bis hin zu Miniaturwelten. Die Öffnungszeiten sind: Samstag 10 bis 18 Uhr, Sonntag, 10 bis 17 Uhr. Ticketpreise: Erwachsene: acht Euro.

