Neu-Ulm

vor 17 Min.

"Ulmkreativ": Handarbeit, Basteln und kreatives Gestalten in der Arena Neu-Ulm

"Ukmkreativ": . 70 Aussteller zeigten am Wochenende in der Neu-Ulmer Arena eine enorme Menge an Ideen für die persönliche Kreativität – inklusive Workshops an beiden Tagen.

Plus Tausende Menschen strömen wieder in die Ratiopharm-Arena. Geboten ist in Neu-Ulm ein Baukasten zur Förderung der eigenen Kreativität.

Von Dagmar Hub

Lange Schlangen standen bereits vor der Eröffnung der Kreativ-Messe vor dem Eingang der Ratiopharm-Arena. Rund 5000 Besucher hatte die Messe zur Premiere im vergangenen Jahr, berichtet Veranstalter Marvin Ocken aus Bonn. 70 Aussteller zeigten am Wochenende eine enorme Menge an Ideen für die persönliche Kreativität – inklusive Workshops an beiden Tagen.

Man möchte so viel Zeit haben, um das alles (oder wenigstens einen großen Teil davon) ausprobieren zu können, was gezeigt wurde: Schmuck basteln nach einer alten Wikinger-Technik, aus Holz funktionsfähige Modelle eines Klaviers oder eines Riesenrades zu basteln (einschließlich all der Zahnräder, die dazu nötig sind), aus Kleid aus dem Stoff nähen, der auf der Messe so gut gefällt, Seife selbst herstellen, Kuscheltiere für die Kleinen häkeln oder wieder einmal Springerle backen – mit Modeln mit ganz neuen Motiven.

