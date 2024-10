Umbau an Adenauerbrücke beendet: Das hat sich an der Neu-Ulmer Kreuzung verändert

Die Bauarbeiten an der Neu-Ulmer Kreuzung Schützenstraße/Ringstraße unterhalb der Adenauerbrücke sind am Donnerstagnachmittag zum größten Teil fertiggestellt worden. Der Verkehr kann nun wieder in allen Richtungen fließen und der Umweg zum Donaubad über die Europastraße ist nicht mehr notwendig.

Zur Vorbereitung auf den Neubau der Adenauerbrücke wurde die Kreuzung neu gestaltet und auch Fahrspuren geändert. Am auffälligsten ist der Tausch der Vorfahrt. Bisher hatte die Verbindung von der Schützenstraße zur Wiblinger Straße bei einem Ampelausfahrt Vorfahrt, nun ist es die Verbindung von der Ringstraße zur Adenauerbrücke. Auch die Tangentenspuren von der Adenauerbrücke Richtung Donaubad sowie von der Schützenstraße zur Adenauerbrücke sind verschwunden.

Notwendig geworden sind die Umbauten zur Vorbereitung des Neubaus der Adenauerbrücke. Fußgänger und Radfahrer kommen während der Bauarbeiten nicht unter der Adenauerbrücke entlang der Donau durch, daher wurden ihnen neue Verbindungen über die Kreuzung geschaffen. Auf allen vier Seiten können nun Fußgänger und Radfahrer über Ampeln die Fahrbahnen sicher überqueren.