Umfrage in Neu-Ulm: Sollte der Rundfunkbeitrag abgeschafft werden?

Frankreich schafft die Rundfunkgebühren ab, sollte Deutschland nachziehen? Kritiker fordern das Aus schon lange. Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

In Frankreich könnte es bald zu einer Reform der Rundfunkgebühren kommen, denn nach der Nationalversammlung hat nun auch der Senat einer Änderung zugestimmt. Eine Übergangsregel sieht vor, die Öffentlich-Rechtlichen in Frankreich bis 2024 aus der Mehrwertsteuer zu finanzieren. Auch hierzulande steht der Rundfunkbeitrag seit langer Zeit in der Kritik. Das ist der Preis für Qualitätsmedien, sagen die einen, es ist eine Zwangsabgabe, meinen andere. Wir haben in Neu-Ulm nachgefragt.

Charlotte Booß aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Charlotte Booß aus Neu-Ulm sagt: Die Rundfunkgebühren sind an sich nicht schlecht. Denn ich bin froh, dass es durch ARD und ZDF guten Journalismus gibt. Zudem sieht man auf den öffentlich-rechtlichen Sendern auch tolle Reportagen. Bei Menschen, die etwa Bürgergeld beziehen, kann sich die Gesellschaft solidarisch zeigen und den Rundfunkbeitrag erlassen. Gute Information darf keine finanzielle Frage sein.

Christina Penz-Micic aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Christina Penz-Micic aus Neu-Ulm sagt: Natürlich würde ich mich freuen, wenn der Rundfunkbeitrag endlich abgeschafft würde. Der Preis dafür ist unverhältnismäßig hoch. Mit dem Programm von ARD und ZDF bin ich dagegen überhaupt nicht zufrieden. Da gehen unsere französischen Nachbarn mit gutem Vorbild voran, wenn sie die Rundfunkgebühren abschaffen. Auch bei uns sind Lebensmittel, Energie und Miete sehr teuer geworden.

Wolfgang Moll aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Wolfgang Moll aus Neu-Ulm sagt: Für aufgeklärte Bürger sollte es doch eine Pflicht sein, sich gut zu informieren. Eine Regierung, die darauf Wert legt, sollte das also unterstützen und nicht dafür einen Beitrag erheben. Darum ist es wichtig, dass es Medien gibt, die weitgehend unabhängig von wirtschaftlichen Interessen ihr Programm und dessen Inhalte zeigen können. Das Angebot der öffentlich-rechtlichen Sender finde ich wertvoll.

Sandra Kroll aus Neu-Ulm. Foto: Andreas Brücken

Sandra Kroll aus Neu-Ulm sagt: In den vergangenen Monaten sind die Kosten für das tägliche Leben förmlich explodiert. Deshalb wäre es für viele Menschen eine finanzielle Entlastung, wenn sie vom Rundfunkbeitrag befreit würden. Ich persönlich ärgere mich darüber, weil ich seit vielen Jahren weder Radio noch Fernseher besitze und dennoch für eine Leistung bezahlen muss, die ich nicht in Anspruch nehme.

Lesen Sie dazu auch