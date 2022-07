Neu-Ulm

vor 31 Min.

Umfrage in Neu-Ulm: Welche Erinnerung haben Sie an den Zeugnistag?

Lokal Am Freitag gab's Zeugnisse. Für die einen Anlass zur Freude, für die anderen Anlass zur Furcht. Wie ging es Ihnen? Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört.

Von Andreas Brücken

Von manchen Schülerinnen und Schülern wurde der gestrige Zeugnistag mit Sorge erwartet. Andere haben ihn mit Erleichterung erlebt. Manche haben Grund zum Jubeln. Wieder andere sehen es sportlich: Es gibt Zeugnisse, für manche Kinder ist es vielleicht das erste Mal überhaupt, für andere das letzte Zeugnis in der Grundschule oder sogar das Ende der Schulzeit. Doch was sollte man tun, wenn die Beurteilungen nicht den Erwartungen entsprechen? Wir haben in Neu-Ulm nachgefragt.

