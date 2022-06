Umfrage in Neu-Ulm: Wie reagieren Sie auf die hohen Spritpreise?

Lokal Trotz Tankrabatt bleiben die Spritpreise auf einem hohen Niveau – welche Einsparmöglichkeiten sehen Sie?

Wer derzeit an der Tankstelle volltankt, braucht viel Kraft, Trost und vor allem Geld. Die Preise für Benzin und Diesel sind seit Monaten auf einem historischen Höhenflug und ein Ende der hohen Kosten ist auch trotz Tankrabatt offenbar nicht in Sicht. Wohl dem, der die Möglichkeit hat, auf ein alternatives Fortbewegungsmittel zu setzen. Wir haben uns nach Einsparmöglichkeiten umgehört.