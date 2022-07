Neu-Ulm

12:00 Uhr

Umfrage in Neu-Ulm: Zahlen Sie bar, mit Karte oder mit dem Handy?

Lokal Deutschland gilt als Bargeld-Land. Doch eine Umfrage der Bundesbank zeigt, dass sich eine Trendwende hin zu Karte und Smartphone andeutet. Wie bezahlen Sie?

Von Andreas Brücken

Bargeld, Karte oder Bezahlung mit dem Smartphone: An der Kasse scheiden sich die Geister. Im internationalen Vergleich greifen die Deutschen zwar noch lieber in das Portemonnaie, als die Karte zu zücken. Doch nach einer Studie der Bundesbank zeichnet sich eine Trendwende ab. Immerhin 28 Prozent aller Befragten zwischen 18 und 64 Jahren gaben an, in den vergangenen zwölf Monaten im Einzelhandel oder Restaurants nicht ein einziges Mal zum Bargeld gegriffen haben. Wie bezahlen die Menschen in Neu-Ulm?

