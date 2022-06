Umfrage: Sollte ein Pflichtdienst für junge Menschen eingeführt werden?

Lokal Der Vorschlag von Bundespräsident Steinmeier erhitzt die Gemüter. Wir haben uns in Neu-Ulm umgehört: Soll ein Pflichtdienst nach der Schule eingeführt werden?

Verpflichtend eine Zeit lang in einem sozialen Beruf arbeiten: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält das für sinnvoll. Doch der Vorschlag erhitzt die Gemüter. Die Mehrheit der Deutschen spricht sich für einen sozialen Pflichtdienst für Menschen nach dem Ende ihrer Schulzeit aus. Ein Pflichtdienst sei jedoch ein unzumutbarer Eingriff in die persönliche Freiheit, sagen die Kritiker. Wie denken Sie darüber?