Neu-Ulm

vor 47 Min.

Umfrage: Was macht die Neu-Ulmer Innenstadt attraktiver?

Plus Gemütlich einkaufen in der City – wo sehen Sie in der Neu-Ulmer Innenstadt noch Verbesserungspotenzial?

Von Andreas Brücken

In der Neu-Ulmer Innenstadt gibt es zwei große Einkaufszentren. Damit in diesen und dem umliegenden Einzelhandel der Umsatz stimmt, hat sich der Verein „Wir in Neu-Ulm“ gegründet. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung sollen Plätze belebt und branchenbezogene Thementage eingeführt werden. Zudem sollen weitere Maßnahmen helfen, die Innenstadt attraktiver zu gestalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .