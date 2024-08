Umgebauter Foodcourt in der Glacis-Galerie wird am Sonntag eröffnet

Mehr als drei Monate lang ist der Gastronomiebereich in der Glacis-Galerie, der Foodcourt im Obergeschoss, umgebaut worden. Inzwischen ist alles fertig. Zum verkaufsoffenen Sonntag am 1. September findet nun die offizielle Eröffnung statt. Wie das Neu-Ulmer Einkaufszentrum mitteilte, haben am Sonntag alle Geschäfte außer Dienstleistungen, wie Reisebüro, Nagelstudios und Friseure in der Glacis-Galerie ab 13 Uhr geöffnet. Die Gastronomie macht bereits um 11 Uhr auf.

Das hat sich im Essensbereich in der Glacis-Galerie in Neu-Ulm verändert

Der neue Essensbereich präsentiere sich um ein Vielfacher heller, moderner und atmosphärisch angenehmer als zuvor, verspricht das Center-Management. Zur Einrichtung gehören zwei große Bäume und viele weitere Pflanzen, ein zehn Quadratmeter großer LED-Screen und viele weitere Details. Zudem sind 51 zusätzliche Sitzgelegenheiten entstanden. Laut Glacis-Galerie verfügt der neue Food-Court nun über 271 Sitzplätze. Insgesamt investiert der Eigentümer CBRE Investment Management etwa 2,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Glacis-Galerie. Das meiste Geld fließt in den Umbau des Foodcourts.

Eine neue Venti-Cafébar und ein neu gestylter Sushi-Circle gehören ebenso zum neuen Interieur wie eine kleine Kinderspielecke und eine Cocktailbar, die am Sonntag zum ersten Mal in den Betrieb geht. Zur Eröffnung gibt es Getränke mit und ohne Alkohol sowie eine musikalische Premiere. Zum ersten Mal legt die lokal beheimatete D-Jane „One Piece“ in der Glacis-Galerie Musik der vergangenen 30 Jahre auf. „Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, den Food Court rechtzeitig zum verkaufsoffenen Sonntag fertigstellen und somit auch mehr Sitzplätze anbieten zu können. Die bereits früher eröffneten beiden Teilbereiche sind schon sehr gut angenommen worden“, erklärte Center-Manager Serge Micarelli. „Ebenso freue ich mich sehr auf das vielfältige und bunte Rahmenprogramm.“

Beim verkaufsoffenen Sonntag präsentieren sich mehrere Marvel-Superhelden

Ab 14 Uhr tummeln sich im Einkaufszentrum wieder einige als Marvel-Superhelden verkleidete Akteure. Geplant für den Tag sind voraussichtlich: Scarlet Witch, Spiderman, Wonder Woman, Batman oder Hulk. Wolverine und Deadpool mischen sich im Foodcourt direkt unter die Besucherinnen und Besucher und stehen für Selfies zur Verfügung. Sie sind von 14 bis 17 Uhr dort anzutreffen. Für die ganz Kleinen ist die Ravensburger Spielewelt im Erdgeschoss in der Nähe der Bühne aufgebaut. Dort können Kinder von 12 bis 18 Uhr unter Anleitung basteln, puzzeln und malen. Unter anderem wird ein Puzzle mit 30.000 Teilen erstellt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren ist das Parken auf den über 1200 überwiegend überdachten Stellplätzen der Glacis-Galerie ab 11 Uhr für diesen Sonntag kostenfrei. (AZ)