Unbekannte montieren Räder von geparktem Auto ab

In der Curd-Jürgens-Straße im Wiley haben sich Unbekannte am Sonntag an vier geparkten Autos zu schaffen gemacht. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten fest, dass der oder die bislang unbekannten Täter an einem Fahrzeug die beiden Hinterräder abmontiert und die Hinterachse auf Altreifen abgestellt haben. An einem zweiten Auto wurden die Radmuttern eines Rades entwendet. Der dritte Pkw wurde lediglich beschädigt, während am vierten Fahrzeug weder etwas entwendet noch beschädigt wurde.

Die Neu-Ulmer Polizei bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall im Wiley

Allerdings befanden sich unter diesem Fahrzeug ein Wagenheber und Steine, die möglicherweise zum Abstellen hätten verwendet werden sollen. Es wird vermutet, dass die Täter bei der Ausführung gestört wurden und ihr Werkzeug deshalb zurückließen. Der Wert der Beute beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag, der entstandene Sachschaden hingegen auf rund 3000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)