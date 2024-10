Unbekannte stecken Mülltonne mit Feuerwerkskörpern in Brand

Eine Rauchentwicklung haben Passanten am späten Samstagnachmittag in der Borsigstraße in Neu-Ulm gemeldet. Die Quelle war offenbar ein Mülleimer im Bereich eines dort befindlichen Modegeschäfts. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen, eine Gefahr für Personen oder angrenzende Gebäude bestand nicht. Polizisten stellten vor Ort Feuerwerkskörper sicher, die als Ursache infrage kommen. Nach derzeitigem Stand ist von einem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Neu-Ulm unter der Nummer 0731/8013-0 in Verbindung zu setzen. (AZ)

