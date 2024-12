Unbekannter Autofahrer rammt Verkehrsschild und flüchtet

Auf der Kreisstraße NU3 zwischen Holzschwang und Aufheim ist ein Unbekannter offenbar mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen und nach einem Zusammenstoß geflüchtet. Ein Spaziergänger meldete am Freitagnachmittag der Polizei, dass ungefähr auf Höhe der Einfahrt zur Ortschaft Hausen ein Verkehrszeichen umgefahren worden sei.

Die Polizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise zu dem Unfall

Polizisten entdeckten vor Ort das erheblich beschädigte Schild. Im angrenzenden Feld befanden sich Reifenspuren. Die Polizei geht davon aus, dass der unbekannte Fahrer mit seinem Auto in der Nacht zum Freitag von Holzschwang kommend in Richtung Aufheim unterwegs war. Hier fuhr er in einer Linkskurve geradeaus in das Feld und verursachte die Beschädigungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter 0731/8013-0 zu melden. (AZ)