Unbekannter Mann spricht Kind in Pfuhl an und stellt „ungemessene Fragen“

Im Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl soll ein bislang unbekannter Mann auf verdächtige Art und Weise Kinder angesprochen haben. Eine Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos. Nun werden Zeugen gesucht.

Wie die Ermittler mitteilen, sei eine 70-Jährige am Mittwoch, gegen 18 Uhr, mit ihren beiden minderjährigen Enkeln mit dem Fahrrad von Pfuhl in Richtung Pfuhler See gefahren. Einer der beiden Enkel sei vorausgefahren und habe im Bereich der Holzstraße und des Fischerholzweges auf einer Parkbank auf seinen Bruder und die Großmutter wartet. In diesem Moment sei der unbekannte Mannn auf den Sechsjährigen zugegangen und habe diesen angesprochen. Während des kurzen Gesprächs soll der Mann dem Jungen „unangemessene Fragen“ gestellt haben, berichtet die Polizei.

Der Sechsjährige sei darauf nicht eingegangen. Er habe erklärt, dass seine Großmutter gleich kommen werde. Daraufhin sei der Unbekannt auf sein Fahrrad gestiegen und davongefahren. Als der Junge den Vorfall seiner Großmutter erzählte, verständigte diese daraufhin die Polizei.

Der Mann sei mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs gewesen, wurde auf etwa 50 Jahre geschätzt und soll eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Winterjacke und eine dunkle, lange Hose getragen haben. Eine sofortige Fahndung sei ohne Erfolg verlaufen. Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)