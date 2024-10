Unbekannter verursacht mit Schrauben hohen Schaden an Maishäcksler

Als ein Landwirt in Neu-Ulm am Donnerstagmorgen mit einem Häcksler seinen Mais erntete, nahm er einen lauten Knall am Fahrzeug wahr. Beim Öffnen des Häckslers stellte er auffällig dicke und neuwertige Schrauben fest, welche im Häcksler steckten. Die Schrauben müssen zuvor von einem unbekannten Täter an den Maispflanzen platziert worden sein, so die Polizei.

An dem Häcksler entstand laut Polizei ein Schaden von 10.000 Euro

Am Maishäcksler entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Neu-Ulm zu melden. (AZ)