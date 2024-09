Unbekannter zerkratzt Lack eines Autos in Neu-Ulm

Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto ist es am Mittwochmittag zwischen 12.40 bis 13.10 Uhr in einem Parkhaus in der Memminger Straße in Neu-Ulm gekommen. Wie die Polizei mitteilt, machte sich ein unbekannter Täter an einem geparkten Pkw zu schaffen und zerkratzte mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die Beifahrertüre. Am Wagen entstand hierbei ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen und Zeuginnen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)

Jens Carsten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis