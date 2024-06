Neu-Ulm

vor 31 Min.

Undichter Gastank: Supermarktparkplatz in Neu-Ulm zwei Stunden gesperrt

Plus Als eine Frau nach dem Einkauf zu ihrem Auto zurückkam, das nachträglich mit einer Flüssiggasanlage ausgerüstet worden war, roch sie Gas. Der Wagen wurde mit Feuerwehr- und Polizeieskorte abgeschleppt.

Von Thomas Heckmann

Fast zwei Stunden musste am Donnerstagabend wegen eines Feuerwehreinsatzes die Zufahrt zu einem Einkaufsmarkt in der Memminger Straße in Neu-Ulm gesperrt werden. Gegen 18.20 Uhr kehrte eine Frau nach dem Einkaufen zu ihrem Auto auf dem Parkdeck des Marktes zurück, beim Öffnen des Kofferraumes roch sie Gas und verständigte sofort die Feuerwehr. Der Hyundai-Kleinwagen wurde nachträglich mit einer Flüssiggasanlage versehen, dazu befindet sich ein runder Tank in der Reserveradmulde im Kofferraum.

Experte maß explosive Gasmenge im Kofferraum

Die Neu-Ulmer Feuerwehr näherte sich unter Atemschutz dem Fahrzeug und stellte mit ihren Messgeräten im Kofferraum eine explosive Gaskonzentration fest. Nachdem ein ausreichender Sicherheitsbereich auf dem nach oben offenen Parkdeck abgesperrt war, versuchte die Feuerwehr, den Gasaustritt zu stoppen. Durch Datenbanken auf dem Tablet des Einsatzleiters hatte die Feuerwehr Zugriff auf Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise zu der eingebauten Gasanlage. Ein Schließen des Ventils am Tank brachte jedoch keine Beseitigung der Gefahr, da das Gas aus einem Leck direkt am Tank ausströmte. Der Fachberater Gefahrgut der Feuerwehr kam hinzu und berechnete, dass es noch rund acht Stunden dauern würde, bis das Gas durch das kleine Leck vollständig ausgeströmt sei und die Explosionsgefahr beseitigt ist. Wegen der geringen Gasmenge, die ausströmte, schätzte er einen Transport des Fahrzeuges als möglich ein.

