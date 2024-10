Unfall am Neu-Ulmer Rathaus: Frau auf E-Scooter von Auto erfasst

Am Neu-Ulmer Rathaus ist am Mittwochmittag ein Unfall passiert. Eine 28-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war die Frau wohl auf einem Gehweg entlang der Ludwigstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Sie habe die Rathausstraße überqueren wollen. In dem Moment sei eine 33 Jahre alte Autofahrerin aus der Rathausstraße gekommen.

Obwohl die Frau auf dem E-Scooter wohl noch gebremst hatte, kam es zur Kollision. Die 28-Jährige stürzte zu Boden und erlitt Schnitt- und Schürfwunden am Knie. Die Beifahrertür auf der rechten Fahrzeugseite wurde beschädigt, eine Schadenshöhe war zunächst unklar. Gegen die Autofahrerin wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. (krom)