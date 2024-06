Unfall an Illerbrücke: Bei Hochwasser-Aufräumarbeiten läuft Säure aus

Beim Aufräumen im Keller fällt eine Flasche mit Säure um und reagiert mit dem nassen Untergrund. Es kommt zu einer starken Rauchentwicklung.

An der Illerbrücke in Neu-Ulm ist es am Montagnachmittag zu einem Säureunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, räumte ein dort wohnhafter Mann aufgrund des Hochwassers seinen Keller auf. Dort waren unter anderem alte Flaschen mit Schwefelsäure gelagert.

Beim Umräumen fiel eine halb gefüllte Flasche im Freien um und zerbrach. Die Säure reagierte daraufhin mit dem nassen Untergrund und es kam zu einer starken Rauchentwicklung.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm, die zufällig vor Ort waren, wurden auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Die Flasche wurde durch die Einsatzkräfte entsorgt. Zu einer Gefahr für die Umwelt kam es nicht, so die Polizei. Verletzt wurde niemand. (AZ)