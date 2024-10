Unfall bei Gerlenhofen: Autos krachen zusammen - Hubschrauber im Einsatz

Zwei Autos sind am Montagnachmittag (21. Oktober) auf Höhe des Neu-Ulmer Stadtteils Gerlenhofen zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen kurz nach 15 Uhr nahe des Gurrenhofsees. An der Abzweigung Memminger Straße / Hausener Straße sei es aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes zur Kollision gekommen, so ein Polizeisprecher. Inwiefern dabei Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar. Ein Rettungshubschrauber sei nach alarmiert worden, weil ein Verkehrsteilnehmer offenbar schlecht Luft bekommen hat. Inwiefern jene Person am Unfall beteiligt war, ist offen. (AZ)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.