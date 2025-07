Unfall beim Abbiegen in Ludwigsfeld: 15-Jähriger wird leicht verletzt

Bei einem Unfall am Donnerstagabend im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ist eine 15-Jährige leicht verletzt worden. Sie begab sich laut Polizei aber selbst zum Arzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.15 Uhr. Eine 48-jährige Autofahrerin war auf dem mittleren von drei Fahrstreifen der Memminger Straße stadtauswärts unterwegs und wollte nach links in die Breslauer Straße abbiegen. Laut Verkehrsregelung ist von diesem Fahrstreifen jedoch nur eine Geradeausfahrt erlaubt.

Zeitgleich näherte sich ein 80-Jähriger in einem Auto aus der Gegenrichtung kommend der Kreuzung und wollte geradeaus weiterfahren. Für beide zeigte die Ampel grün. Beim Abbiegen übersah jedoch die 48-Jährige den entgegenkommenden 80-jährigen Autofahrer.

Das Auto der 48-Jährigen wurde an der rechten Seite erheblich beschädigt. Der Airbag löste aus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Am Auto des 80-Jährigen wurde die Front beschädigt. Hier beläuft sich der Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Im Fahrzeug der 48-Jährigen befand sich die 15-Jährige, die leicht verletzt wurde. Weitere Personen wurden laut Polizei nicht verletzt.

Während das Fahrzeug der Frau fahrbereit blieb, musste das Fahrzeug des 80-Jährigen abgeschleppt werden. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. (AZ)