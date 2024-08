Unfall im Großhandel-Lager: Mann wird von Melonenkisten begraben

Bei einem Unfall am Donnerstagabend, gegen 19.30 Uhr, im Lager eines Großhandels in der Otto-Renner-Straße in Neu-Ulm ist ein 28-Jähriger im Brustbereich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Lagerist damit beschäftigt, von einer aufeinander gestapelten Reihe mit Melonenkartons den obersten Karton herunterzuheben. Hierbei sei der komplette Stapel mit je 20 Kilogramm schweren Kartons umgefallen und begrub den Mann unter sich. Zur weiteren Versorgung wurde der Verletzte in eine Klinik eingeliefert. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei nach eigenen Angaben aus. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Otto-Renner-Straße Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis