Unfall in Reuttier Straße: Motorradfahrer kracht gegen Auto und wird verletzt

In der Neu-Ulmer Innenstadt ist am frühen Donnerstagabend, gegen 17.45 Uhr, ein Unfall passiert. Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer wurde dabei nach Polizeiangaben leicht verletzt. Er kam in ein Krankenhaus.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war ein 25 Jahre alter Autofahrer mit einem Mercedes auf der Kasernstraße unterwegs. Er wollte, von den Schulen kommend, die Reuttier Straße überqueren. Eine Ampel regelt an der Stelle der Verkehr. Wohl aber stockte der Verkehr und der Autofahrer musste warten.

Unfall in der Reuttier Straße: Autofahrer fährt trotz stockenden Verkehrs in Kreuzung ein

Er sei dann in den Kreuzungsbereich eingefahren, um weiter auf der Kasernstraße in Richtung Stadtmitte zu kommen. Jedoch soll in der Zwischenzeit auch die Ampel für die Verkehrsteilnehmer auf der Reuttier Straße auf Grün geschaltet haben. Der 62-jährige Motorradfahrer war vom Augsburger-Tor-Platz kommend stadtauswärts unterwegs. Im Kreuzungsbereich stießen dann beide Fahrzeuge zusammen. Der 62-Jährige wurde dabei auf das Auto geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Der 25-jährige Autofahrer blieb augenscheinlich unverletzt, dürfte aber einen Schock erlitten haben.

Der Unfallhergang müsse noch durch weitere Zeugenaussagen verifiziert werden, sagt eine Polizeisprecherin. Vor allem sei zu klären, wie die Ampeln zu dem Zeitpunkt geschaltet waren. Nach derzeitigem Kenntnisstand richtet sich jedoch der Verdacht der Unfallverursachung gegen den Autofahrer. Er hätte demnach bei stockendem Verkehr nicht in den Kreuzungsbereich einfahren dürfen.

Die Feuerwehr sperrte den Unfallbereich ab. Auf der Reuttier Straße kam es zu leichten Behinderungen. Am Auto entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden in Höhe von 1000 Euro, am Motorrad beläuft sich der Schaden auf circa 500 Euro. (krom)