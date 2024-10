Unfall mit 100.000 Euro Schaden bei Pfuhl: Polizei ermittelt flüchtige Verursacherin

Moderne Technik kann Fluch und Segen zugleich sein. Bei Autos sorgt sie mittlerweile dafür, dass nach einem Unfall über den sogenannten „eCall“ automatisch ein Notruf abgesetzt wird. Das ist vor allem dann hilfreich, wenn Personen im Fahrzeug so schwer verletzt sind, dass sie nicht mehr handeln können. Jene Technik kann aber auch zum Verhängnis werden beziehungsweise bei den Ermittlungen helfen. So wie offenbar jetzt nach einem Unfall, der kürzlich zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Pfuhl und Offenhausen passiert war. Der angerichtete Schaden war enorm: mehr als 100.000 Euro. Der Verursacher aber war verschwunden, als die Rettungskräfte eintrafen. Inzwischen hat die Polizei herausgefunden, wer am Steuer saß, und warum jene Person nicht mehr anzutreffen war.

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis