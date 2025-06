Unfall vor dem Neu-Ulmer Rathaus: Autofahrer übersieht Radfahrer beim Abbiegen

Bei einem Unfall am Sonntagabend an der Kreuzung vor dem Neu-Ulmer Rathaus ist ein 28 Jahre alter Radfahrer leicht verletzt worden. Einen Rettungswagen lehnte der Mann ab, wie die Polizei mitteilt.

Nach Angaben der Polizei war ein 20-jähriger Autofahrer auf der Augsburger Straße in Richtung Petrusplatz unterwegs und wollte nach links in die Ludwigstraße abbiegen. Dabei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Radfahrer, der ihm auf der Augsburger Straße entgegenkam.

Der Radfahrer konnte noch ausweichen, geriet jedoch zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro, insbesondere durch einen gebrochenen Carbonrahmen. Am Pkw wurde die rechte hintere Tür zerkratzt. Der Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. (AZ)