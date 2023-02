Uno-Flüchtlingshilfe finanziert Therapie-Angebot für Ukrainer in Neu-Ulm

Das Café Clara geht neue Wege, eine therapeutische Gruppe für Erwachsene startet. Vorerst gibt es Übergangsangebote. Der Treff im Wiley ist "kriegsfreie Zone".

Für die Ukraine-Arbeit im Café Clara heißt es, neue Schritte zu gehen. Eine therapeutische Gruppe für Kinder und ihre Eltern gab es bereits Ende des vergangenen Jahres. Die Betroffenen haben kompetente Begleitung von zwei selbst aus der Ukraine stammenden Psychotherapeutinnen erhalten. Vielen Geflüchteten hat das therapeutische Angebot geholfen. Nun startet eine Gruppe für belastete Erwachsene – dank Fördergeldern der Uno.

Neben dem neuen Angebot für Erwachsene ist auch eine therapeutische Gruppe für Jugendliche in Planung. Zudem begleiten die Psychotherapeutinnen stark traumatisierte ukrainische Geflüchtete in intensiveren Einzeltherapiestunden. Möglich gemacht wird dies durch Fördergelder der Uno-Flüchtlingshilfe und des Deutschen Kinderhilfswerkes.

Café Clara in Neu-Ulm unterstützt Geflüchtete aus der Ukraine

Doch bis die Gelder fließen, sind Übergangsangebote nötig. So wird dienstags und mittwochs unter Anleitung von studierten Künstlerinnen gemalt. Bis Ende des Jahres haben die Angebote in der Lincolnstraße in einem Gemeinschaftsraum der Nuwog stattgefunden, unweit vom Café Clara, das sich ebenfalls im Wiley befindet. Jetzt sind sie in den DRK-Quartiertreff Café Alma in Wiblingen umgezogen. Freitags gibt es ein Betreuungsangebot für die Kinder, die Jugendlichen sind im Jugendhaus Die Wache, wo Therapeutin Nicole schnell sieht, wo Hilfe nötig ist.

Seit April 2022 ist das von Lebenswert, dem Bildungs- und Sozialwerk der Friedenskirche betriebene Café Clara mitten im Wiley eine beliebte Anlaufstelle für Menschen aus der Ukraine. Dort unterstützen Sozialpädagogen und Ehrenamtliche die Geflüchteten in gemütlicher Atmosphäre bei Antragstellungen und Jobsuche oder begleiten Arztbesuche und Behördengänge. 350 Familien hat man hier schon geholfen.

Viele Ängste beschäftigen die Menschen, die vor dem Krieg geflohen sind

Beim näheren Hinschauen und Zuhören kommen im Café die tieferen Themen zutage. Darum gilt hier das Wort "kriegsfreie Zone". Doch man merkt den Besucherinnen schnell an, wenn es ihnen nicht gut geht, weil wieder ein Bombenhagel auf ihre Heimat herunterging. Dann gilt es, sensibel andere Gesprächsthemen und Beschäftigungen zu beginnen, beispielsweise beim gemeinsamen Stricken und Häkeln. Sorgen um die Daheimgebliebenen, oft die Partner oder die eigenen Eltern im höheren Alter, die die ukrainische Heimat nicht mehr verlassen wollen, treiben um. Daneben Ängste um die Kinder und Jugendlichen, die hier in Deutschland das Zuhause und die Freunde vermissen und gegen den Verlust rebellieren. Das eigene Heim ist oftmals dem Krieg zum Opfer gefallen und völlig zerstört. Viele schwere Themen bewegen die Geflüchteten, gepaart mit dem unklaren Blick in die Zukunft.

