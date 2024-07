Urlaub in Neu-Ulms Stadtmitte: Braucht es mehr Ferienwohnungen?

Die Suche im Vermietungs-Portal AirBnB ist nicht sehr ergiebig: In der Neu-Ulmer Innenstadt ploppen nur sehr wenige Ferienwohnungen auf. Jetzt will ein Immobilienbesitzer eine hinzufügen – was wiederum im städtischen Bauausschuss überhaupt nicht gut ankam. Doch der Protest dagegen nützte überhaupt nichts.

In Neu-Ulm fehlen ohnehin Wohnungen

Die Lage ist für Urlauber nicht gerade prickelnd: Im dicht bebauten Mehrfamilienhaus-Karree zwischen Ludwigstraße, Kasernstraße und Maxstraße möchte ein Immobilienbesitzer eine bestehende Wohnung umwidmen und sie als Ferienappartement vermieten. Dafür ist eine sogenannte Nutzungsänderung nötig, über die der zuständige Ausschuss befinden muss. Der war davon nicht erbaut. Juliane Lidl (CSU) machte darauf aufmerksam, dass es ohnehin zu wenig Wohnraum in der Innenstadt gebe. Deshalb wäre es ihrer Fraktion wesentlich lieber, „wenn es bei einer normalen Wohnung bliebe. Andernfalls bekämen wir irgendwann ein Problem.“ Sie suche gerade für ihren Sohn eine Unterkunft in München und sei schon echt verzweifelt, weil nichts zu finden sei. Auch Vertreter anderer Fraktionen pflichteten ihr bei.

Doch eine Handhabe gegen den Wunsch des Immobilienbesitzers hat die Kommune nicht, wie die zuständige Abteilung der Stadtverwaltung erläuterte. Die Wohnung liegt in einem sogenannten Mischgebiet, in dem Wohnungen und Gewerbebetriebe angesiedelt. Eine Ferienwohnung wiederum sei als nicht störender Gewerbebetrieb zu betrachten – und ein solcher ist dort zulässig. Deshalb kann die Stadt nichts dagegen unternehmen.

Neu-Ulm ist „nicht so der Ferienort“

Es gäbe allerdings eine Möglichkeit, sich gegen den Schwund von Wohnraum zu wehren: Die Kommune müsste eine gemäß dem bayerischen „Gesetz über das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum“, das seit 2007 gilt, eine Zweckentfremdungssatzung erlassen. Die würde es der Stadt erleichtern, gegen Leerstände oder die Umwandlungen von Wohnungen in Ferienapartments vorzugehen. Andere Orte haben so etwas bereit, etwa München und Puchheim.

Solch eine Maßnahme würde in der Neu-Ulmer Kommunalpolitik durchaus Freunde finden, wie sich jetzt zeigte. So forderte Christina Richtmann, prüfen zu lassen, ob eine solche Satzung in Neu-Ulm erlassen werden könnte. Günter Gillich (FDP) meinte: „Wenn wir Ferienwohnungen zulassen, ist das moralisch-sozial nicht in Ordnung, auch wenn es rechtlich zulässig ist.“ Waltraud Oßwald (CSU) erinnerte daran, dass Eigentümer mit ihrem Besitz einerseits zwar machen könnten, was sie wollten, andererseits: „Eigentum verpflichtet auch.“

Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU), die „vom Herzen her“ die Ansicht von Juliane Lidl teilt, warf allerdings ein, dass Neu-Ulm „nicht so der Ferienort“ sei. Außerdem habe es in den vergangenen vier Jahren keinen einzigen Antrag auf Umwandlung einer Wohnung in ein Ferienappartement gegeben.

Da es in der Großen Kreisstadt keine Zweckentfremdungssatzung gibt und daher keine Möglichkeit existiert, gegen den Umwandlungswunsch des Immobilienbesitzers vorzugehen, stimmte der Bauausschuss zähneknirschend mit Mehrheit zu. Und so dürfte dann bei der Suche nach Ferienunterkünften bald eine mehr in Neu-Ulm aufpoppen.