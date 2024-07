Vandalismus in Ludwigsfeld: Auswechselbank am Sportplatz beschädigt

Eine Auswechselbank ist am Sportplatz in Ludwigsfeld beschädigt worden. Die Tat ereignete sich nach Polizeiangaben zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 8 Uhr. Vermutlich zerbrachen und deformierten die Täter Plexiglasscheiben durch Tritte. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von rund 600 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

Sportplatz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ludwigsfeld Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auswechselbank Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis