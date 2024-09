Verlorene Schaufel führt zu Unfall auf B10

Eine verloren gegangene Schaufel hat am Dienstag auf der B10 in Neu-Ulm zu einem Unfall geführt. Verletzt wurde dabei niemand. Jedoch entstand an einem Auto ein Schaden von rund 2000 Euro.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 32-Jährige um 17.50 Uhr von Neu-Ulm in Richtung Nersingen. Vor ihr war ein Fahrzeuggespann mit Anhänger unterwegs. Von diesem fiel eine Schaufel und prallte gegen das Auto der 32-Jährigen. Die Frau habe noch versucht, durch Hupen den Fahrer des Gespanns auf den Unfall aufmerksam zu machen, jedoch soll der Fahrer nicht darauf reagiert und seine Fahrt fortgesetzt haben. Das Kennzeichen des Anhängers konnte die Autofahrerin noch ablesen. Die Verkehrspolizei Günzburg ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)