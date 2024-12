Verlosung: Hier haben Sie die Chance auf Freikarten für Angela Ascher

Die Schauspielerin Angela Ascher, die auf dem Nockherberg unter anderem Ilse Aigner spielte, ist mit ihrem ersten Bühnenprogramm auf Tournee. Mit „Verdammt, ich lieb‘ mich“ ist sie am Freitag, 6. Dezember, 20 Uhr, auch im Neu-Ulmer Edwin Scharff Haus zu Gast. Unsere Redaktion verlost für spontan Entschlossene fünf mal zwei Karten.

Dass zwischen Selbstliebe und Narzissmus Welten liegen, ist hinlänglich bekannt. Welche Rolle dabei Zeit, Geld, Freundschaften, Humor, Empathie, Emanzipation, Liebe und Ehrlichkeit spielen, das bespricht Angela Ascher schonungslos ehrlich mit sich selbst und ihrem Publikum. In „Verdammt, ich lieb‘ mich“ zeigt die waschechte Bayerin ihr komödiantisches Talent und ihre Liebe zur Bühne in ausdrucksstarken und leidenschaftlichen Stand-up Sequenzen. Ascher nimmt kein Blatt vor den Mund, auch bei durchaus pikanten Themen wie Sexspielzeug in falschen Händen, mentale Frischhaltetechniken für sehr lange Liebesbeziehungen, Verklären des eigenen Sexlebens vor Freundinnen und der Frage, ob man nicht lieber nur mit sich selber schlafen sollte, damit man niemals unter seinem Niveau kommt.

