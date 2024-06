Verlosung: Theater Neu-Ulm spielt "Wohnen im Glück"

Ein Paar und der Traum vom Eigenheim: Sabine und Thomas haben es mit der Erbimmobilie nicht so leicht. Wir verlosen Karten für die Premiere am Freitag.

Zum Saisonende steht beim Theater Neu-Ulm noch eine Beziehungskomödie auf dem Spielplan. Die Premiere findet diesen Freitag, 7. Juni, 20 Uhr, statt. Unsere Redaktion verlost Freikarten für das Stück "Wohnen im Glück".

Darum geht's: Sabine (Teresa Sperling) und Tobias (Stefan Voglhuber) sind ein junges Pärchen, das sich den Traum vom eigenen Heim verwirklicht hat. Das heißt: Eigentlich ist es eher der Traum von Tobias, der das Haus von seiner Großtante Traudl geerbt hat. Sabine weiß noch gar nichts von ihrem Glück und wird letztendlich vor vollendete Tatsachen gestellt - was natürlich zu amüsanten Kabbeleien zwischen den beiden führt. Dass sich dann das "Traumhaus" als ziemliche Bruchbude herausstellt und es deshalb zu allerlei kleinen und großen Katastrophen kommt, hebt die Stimmung zwischen den beiden auch nicht unbedingt - dafür aber im Publikum, verspricht das Neu-Ulmer Theater.

Wer bei der Premiere dabei sein möchte, hat in unserem Gewinnspiel die Chance auf Freikarten: Einfach eine E-Mail mit dem Betreff "Traumhaus" an gewinnspiel@nuz.de schicken. Die Gewinner werden von uns ebenfalls per E-Mail benachrichtigt und können sich ihre Tickets dann an der Abendkasse abholen.

