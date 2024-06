Vermisste 32-Jährige gerettet: Sie saß 52 Stunden in einer Baumkrone

Die Frau aus dem Unterallgäu kletterte wegen des Hochwassers im Neu-Ulmer Silberwald auf einen Baum. Nun wurde sie mit einem Hubschrauber gerettet.

Seit der Nacht zum Sonntag galt die 32-Jährige aus dem Unterallgäu als vermisst. Es war davon ausgegangen worden, dass die Frau im Bereich des vom Hochwasser überschwemmten Silberwaldes in Neu-Ulm verschwunden war. Die Suche nach ihr gestaltete sich im überfluteten Gebiet jedoch schwierig. Nun verkündet die Polizei: Die Frau konnte gerettet werden. Sie saß 52 Stunden in einer Baumkrone - in Sicherheit vor dem Hochwasser.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei soll sich die Frau in der Nacht zum Sonntag, gegen 23.30 Uhr, selbst per Notruf bei der Integrierten Leitstelle gemeldet haben. Dabei soll sie mitgeteilt haben, dass sie im Bereich des Silberwaldes unterwegs war und um sie herum plötzlich Wasser sei. Der Kontakt zu ihr sei dann abgebrochen. Ein Bekannter, der zu dieser Zeit wohl auch mit ihr in Kontakt stand, sei anschließend ebenfalls bei der Polizei erschienen und soll die Frau als vermisst gemeldet haben.

Frau aus dem Unterallgäu in Neu-Ulm vermisst: Suche im Silberwald zunächst erfolglos

Die Suche nach der Vermissten gestaltete sich schwierig. Der Bereich im Silberwald zwischen der Iller und B28 beziehungsweise den Neu-Ulmer Stadtteilen Ludwigsfeld und Gerlenhofen war vom Hochwasser überflutet. Erste Maßnahmen wurde ausgesetzt, der Pegel der Iller war am Montag wieder gestiegen. Die Strömung dort war "relativ stark", so der Polizeisprecher. Mit Booten konnte man nicht hinein. Auch ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt. Doch zunächst ohne Erfolg. Es müsse wohl abgewartet werden, bis sich das Wasser zurückzieht, so die Prognose der Polizei.

An diesem Dienstag war das Wasser nun wieder schon so weit zurückgegangen, dass eine Suche mit dem Boot nicht mehr möglich war. Mithilfe von Drohnen und am Boden mithilfe von Polizeihunden wurde weitergesucht. "Wir geben die Hoffnung nicht auf", sagte der Polizeisprecher noch am Dienstagmittag.

Hochwasser in Neu-Ulm: Drohnenteam der Polizei findet die Vermisste in einer Baumkrone

Am Nachmittag teilt die Polizei dann mit: Ein Drohnenteam der Polizei habe die Vermisste im Bereich Silberwald weitestgehend unverletzt aufgefunden. Die Frau aus dem Unterallgäu habe sich in der Krone eines umgestürzten Baumes vor dem Hochwasser in Sicherheit bringen können. In der Baumkrone habe die 32-Jährige mehr als 52 Stunden rund zwei Meter über dem Wasser ausgeharrt, bevor Einsatzkräfte der Polizei sie fanden. "Unter ihr stand das Hochwasser zum Zeitpunkt der Rettung noch immer etwa brusthoch", heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Weil das Wasser in dem Bereich immer noch zu hoch für eine landläufige Rettung war, kam ein Hubschrauber zum Einsatz. Sichtlich geschwächt und dehydriert wurde sie gerettet. Ihre wenigen Wasservorräte, die wohl dabei hatte, waren schon aufgebraucht. Die 32-Jährige kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Warum die Frau sich dort aufhielt, war zunächst unklar. Eine Befragung durch die Polizei konnte bislang nicht erfolgen, sie sei sofort in die Klinik verbracht worden. In Anbetracht jüngster Hiobsbotschaften im Zusammenhang mit Hochwasser ist diese Geschichte auch für die Polizei ein "Lichtblick", sagt der Polizeisprecher.