Verschnürte Kunst: Egon Digon stellt in Neu-Ulm aus

Egon Digon schafft es, Holz fast weich wirken zu lassen. Seine Werke sind aktuell im Kunstraum Werner Schneider zu sehen.

Der EM-Spielplan und die Vernissage-Planung des Galeristen und Kunstmäzens Werner Schneider kollidierten. Also passte Schneider den Termin der Vernissage seiner neuen Ausstellung mit Werken des aus Brixen stammenden Bildhauers Egon Digon dem Fußball-Zeitplan an, verlegte sie eine gute Stunde nach vorne und schloss an die Eröffnung der Ausstellung ein "Public Viewing" zwischen der Kunst auf dem Freigelände der Galerie an, bei dem die meisten der Ausstellungsbesucher dann die Tore der deutschen Nationalmannschaft bejubelten.

Holzskulpturen, die wie aus Kunststoff wirken

Egon Digon, 60-jähriger Südtiroler, zeigt im Kunstraum Werner Schneider plastische Werke aus Holz – von denen eine ganze Reihe so wirken, als seien sie aus verschnürtem Schaumstoff geformt. Doch selbst die "Verschnürung" des Kunstwerks "Kraftbündel" ist aus Holz! Im an ein rosa kariertes Geschirrtuch erinnernden "Karierte Eva" sieht Schneiders Ausstellungsberater, der Künstler Terence Carr – Mitglied der Münchner Secession, das Symbol einer Hausfrau, die aus den Fesseln ihrer Existenz entfliehen will.

Er täuscht und irritiert den Betrachter seiner Kunst gern, sagt Egon Digon – indem er die Geometrie verformt, indem er das weiche Knautschmaterial Schaumstoff so täuschend echt in Holz darstellt, dass man wirklich genau hinschauen muss – und am liebsten auch hinfassen würde. Tatsächlich, erklärt Digon, schafft er sich für diese Kunstwerke zunächst Modelle aus Schaumstoff, um präzise zu beobachten, wie das Material auf Verschnürung reagiert, wo es ausweicht, wo es sich zum Betrachter hinbiegt – und überträgt diese Beobachtungen dann in Holz.

Info: Die Ausstellung mit Werken Egon Digons ist im Kunstraum Werner Schneider bis zum 29. August zu sehen.