Versuchte Vergewaltigung im Glacis-Park: Polizei fasst 52-Jährigen

Ein 52-Jähriger soll in der Nacht zum Dienstag (9. Juli) versucht haben, im Glacis-Park in Neu-Ulm eine 47 Jahre alte Frau zu vergewaltigen. Eine Zeugin verhinderte wohl Schlimmeres. Der Mann konnte festgenommen worden, er sitzt nun in Untersuchungshaft.

Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die 47-Jährige zunächst auf einem Tankstellengelände nahe des Glacis-Parks auf. Hier sei sie bereits von dem 52-Jährigen angesprochen und anschließend verfolgt worden, als sie sich kurze Zeit später in die Parkanlagen begab. Im Bereich einer Parkbank sei es schlussendlich zum Übergriff durch den Mann gekommen. Der 52-Jährige soll versucht haben, mit seiner Hand in den Intimbereich des Opfers einzudringen und ihr die Hose auszuziehen.

Eine Passantin sei auf die Schreie der Frau aufmerksam geworden und schritt ein. Ihr „war es zu verdanken, dass der Tatverdächtige von seinem Opfer abgelassen hat und flüchtete“, so die Ermittler. Die 47-Jährige erlitt nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei neben der psychischen Belastung keine Verletzungen.

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein. Der Mann konnte festgenommen werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde durch die Staatsanwaltschaft Memmingen ein Haftbefehl beantragt und von einem Haftrichter am Amtsgericht Memmingen in Vollzug gesetzt. Der 52-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. (AZ)