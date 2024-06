Neu-Ulm

Versuchte Zensur? Veranstalter soll Stadt vorab seine Plakate vorlegen

Plus Der Fotograf Carsten Schmidt wirft der Stadt Neu-Ulm Zensurversuche vor. OB Katrin Albsteiger bezichtigt er der Lüge. Wie reagiert die Rathausspitze?

Von Michael Ruddigkeit

Seit bald zwei Jahren befindet sich der Fotograf Carsten Schmidt aus Blaustein im Clinch mit der Stadt Neu-Ulm. Damals verbot die Rathausspitze einen Reisevortrag von ihm über Russland im Edwin-Scharff-Haus – aus Sicherheitsgründen, wie es damals hieß. Dafür musste die Stadt später Schadenersatz zahlen. Den Vortrag durfte Schmidt Anfang dieses Jahres halten. Doch der Weltenbummler wirft der Stadt weiterhin Zensurversuche vor. Und er bezichtigt Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger der Lüge.

Fotograf plant neue Reisevorträge im Edwin-Scharff-Haus

Wie der Fotograf in einer Pressemitteilung erläuterte, plant er für Herbst neue Vorträge über seine einjährige Südamerikareise. "Als Carsten Schmidt neue Termine für die Saison 2024/2025 buchen wollte, erfuhr er von einem Mitarbeiter des Edwin-Scharff-Hauses, dass es ein Verbot gäbe, an ihn zu vermieten", heißt es in der Mitteilung. Auf Nachfrage habe man ihm gesagt, dass die Geschäftsbeziehung zu ihm beendet werde. Nachdem OB Katrin Albsteiger zunächst behauptet habe, es seien keine Termine frei gewesen, seien schließlich doch welche vereinbart worden.

