Versuchter Einbruch in Rohbau in der Reuttier Straße

Bislang unbekannte Täter haben zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, versucht, in einen Rohbau in der Reuttier Straße in Neu-Ulm einzubrechen. Hierzu hebelten sie an insgesamt drei Terassentüren mit einer Eisenstange. Ins Gebäude gelangten die Täter jedoch nicht. An den Türen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat Ermittlungen hierzu aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)