"Volle Kraft voraus": Der letzte Vorhang für das Festival fällt diesen September

„Volle Kraft voraus“ war das Motto, unter dem die Münchner Band Eisbrecher mit einem Musikfestival in der Ratiopharm Arena an den Start ging. 2017 fand es erstmals statt. Die Motivation, den Rock- und Metalfans ein tolles Musikerlebnis zu bieten, war getreu des festgelegten Mottos groß. Trotzdem kommt jetzt das Aus für das Festival – aus wirtschaftlichen Gründen kann es nicht weiter gehen. Eisbrecher-Sänger Alex Wesselsky will am 27. September eine letzte große Party in der Arena steigen lassen.

Nicht genügend Leute für das Festival in der Ratiopharm Arena mobilisiert

In einem Statement erklärt er zu den Hintergründen des Festival-Aus: „Es ist das letzte Mal – Nummer sechs soll also tatsächlich die letzte ‚Volle Kraft Voraus‘-Veranstaltung werden. Warum? Weil wir es nicht geschafft haben, genügend Leute zu mobilisieren – ganz einfache Erklärung. Wir haben es seit 2016 versucht und nun müssen wir leider den Sack zu machen. Es lässt sich wirtschaftlich einfach nicht darstellen. Schade.“ Gleichzeitig ruft er die treuen Volle-Kraft-voraus-Fans auf, es ein letztes Mal krachen zu lassen. Nicht missmutig sein, sondern noch einmal richtig feiern, ist die Losung, die Alex Wesselsky ausgibt. Das Line-Up dürfte Anhänger von Hardrock und Metal jedenfalls auch in diesem Jahr wieder zufrieden stellen.

Diese Band sind heuer bei „Volle Kraft voraus“ dabei

Mit dabei sind am übernächsten Samstag auf der Bühne der Ratiopharm Arena wieder die Gastgeber Eisbrecher, eine der prominentesten Vertreter der Neuen Deutschen Härte, persönlich. Außerdem am Start ist Joachmit Witt, der auf eine mehr als vier Jahrzehnte währende Karriere zurückblicken kann. Zu seinen größten Hits zählen die Songs „Der Goldene Reiter“ und „Die Flut“. Witt bringt eine Mischung aus Pop, Rock und düsterer Melancholie auf die Bühne.

Project Pitchfork gelten als Pioniere der Dark-Electro-Szene. Sie machen seit den 90ern Musik, die sich zwischen Industrial, EBM und Gothic bewegt. Garniert wird das mit effektvollen Live-Shows.

Aus der Schweiz kommt die Band „The Beauty of Gemina“ um Frontman Michael Sele. Eisbrecher beschreiben die Musik ihrer Gäste als melancholischen Dark Wave und Post Punk in feiner Songwriter-Kunst. Die Musik sei atmosphärisch, emotional und hypnotisch zugleich.

Für schweißtreibende Festivalmomente soll Schattenmann mit einer Mischung aus NDH, Industrial und Modern Metal sorgen. Bei den Franken trifft Härte auf Melodie, wie es in der Festivalankündigung heißt. Hell Boulevard, die „Funeral Rock“-Formation um Matteo vDiva Fabbiani vervollständigt das Line Up mit glamourös-düsterem Rock’n’Roll-Sound.

„Volle Kraft voraus“-Acts geben wieder Autogramme

Das Konzertprogramm wird auch heuer durch Autogrammstunden, eine große Open-Air-Chill-Out-Area mit Gastroangebot und durch weitere Specials ergänzt. Karten gibt es im Vorverkauf direkt über den Eisbrecher-Onlineshop eislandshop.de und bei der Ticketplatform Eventim, wo neben Stehplatzkarten und Sitzplatztickets erhältlich sind.

Veranstalter Alex Wesselsky will auch angesichts des Endes für sein Festival positiv bleiben. Er schreibt in seinem Statement: „Wenn irgendwo eine Tür zugeht, geht wo anders ein Fenster auf. So ist nun einmal das Leben – mal gewinnt man, mal verliert man.“ Doch ist es wirklich nur verlieren, wenn sich am 27. September sein Wunsch nach einer letzten großen Rockparty in der Ratiopharm Arena erfüllt?

Info: Das Festival „Volle Kraft voraus“ findet am Samstag, 27. September, in der Ratiopharm Arena statt. Einlass ab 13 Uhr, Beginn 15 Uhr.