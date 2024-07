Vom E-Scooter ins Gefängnis: Polizei stoppt gesuchten 45-Jährigen in Neu-Ulm

Bei einer Verkehrskontrolle in der Neu-Ulmer Innenstadt stellte die Polizei am Mittwochabend bei einem Fahrer eines E-Scooters drogentypische Auffälligkeiten fest. Der 45-Jährige räumte nach Angaben der Polizei ein, Marihuana und Amphetamin konsumiert zu haben. Die Beamten fanden bei ihm auch noch Kleinmengen von Kokain, Amphetamin und Marihuana. Zudem stellte sich bei der Überprüfung des Mannes heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach einer Blutentnahme wurde der 45-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Den Mann erwarten nach seiner Inhaftierung nun weitere Anzeigen nach dem Betäubungsmittel- und Straßenverkehrsgesetz. Ebenso überprüft die Polizei die Herkunft des E-Scooters und ob der Fahrer berechtigt damit unterwegs war. (AZ)

