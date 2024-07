Während die Bewohner schlafen: Mann steigt über Fenster ein und stiehlt Geld

In der Neu-Ulmer Innenstadt soll in der Nacht zum Dienstag zu einem Einbruch gekommen sein. Kurz nach Mitternacht stellte nach Polizeiangaben eine 67-Jährige fest, dass sich ein bislang unbekannter Täter über ein offenstehendes Fenster Zugang zum Wohnhaus verschafft und aus den Geldbeuteln der Bewohner Bargeld entwendet hatte. Das Haus verließ der Täter anschließend vermutlich durch die Haustüre. Die Hauseigentümer, die zur Tatzeit im Schlafzimmer schliefen, verständigten unmittelbar den Polizeinotruf. Eine erste Aufnahme des Sachverhalts erfolgte noch in der Nacht durch Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm; zwischenzeitlich hat das zuständige Fachkommissariat der Kripo Neu-Ulm die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht zum Donnerstag kam es in Neu-Ulm zu einem ähnlich merkwürdigen Fall: Während eine Frau in ihrer Wohnung schlief, soll ein unbekannter Mann auf ihrem Balkon gestanden haben. Was er dort wollte, ist unklar. Der Mann flüchtete, als die Frau sich bemerkbar machte. Eine Fahndung der Polizei verlief erfolglos. (AZ)