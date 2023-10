"Wahnsinn" in Ratiopharm Arena: Jubel auch für Wolfgang-Petry-Double

Wolgang-Petry die Show "Wahnsinn" in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm Wolgang-Petry die Show "Wahnsinn" in der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm Jede Menge Hits von Wolfgang Petry – ob mit „Wahnsinn“ in die „Hölle – Hölle – Hölle“ oder dem mehrmaligen „Geil – geil – geil“-Refrain - den meisten der rund 1500 Besucher in der optisch überschaubar gefüllten Ratiopharm-Arena scheint es jedenfalls gefallen zu haben. Da passte doch der Petry-Klassiker „Scheiß egal“ hervorragend zum nicht gerade optimalen Klangerlebnis auf den Rängen während die Partygäste auf den ???????-Plätzen von den Tontechnikern am Mischpult wesentlich besser bedient wurden. Die vier Solisten – zwei Sängerinnen und zwei Sänger – präsentierten im Verlauf der Show jede Menge Wolfgang Petry-Hits und persönliche Anekdoten aus seiner Karriere, wobei im Mittelpunkt der Show Original-Songs der Schlagerikone standen. Das rund ein Dutzend Akteure auf der Bühne - vier Musiker und eine Showtanzgruppe – boten eine kurzweilige Zeitreise mit bewegenden Momenten, unterhaltsamen Geschichten und persönlichen Anekdoten aus Wolfgang-Petrys Karriere, die vor genau 40 Jahren mit „Wahnsinn“ ihren Lauf nahm, jedoch erst 1996 als Partyschlager so richtig in Schwung kam und zuletzt gecovert von Giovanni Zarella mit „Dammi“ erneut in den Charts zu finden war. Mit einem Power-Medley gings in die Pause, im zweiten Teil kamen die Partywilligen auf ihre Kosten, längst feierten sie stehend zu „Bronze, Silber und Gold“ oder „Der Himmel brennt“ bis zur beachtlich ausgiebigen Zugabe, wobei Künstler und Gäste mit Energie pur und viel Lebenslust die „Wahnsinns-Show“ aus Wolfgang-Petrys Karriere nochmals ausgiebig feierten.

Foto: Roland Furthmair